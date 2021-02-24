При строительстве третьей линии минского метро на полгода прервется трамвайное движение до станции "Озеро"

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При продолжении строительства третьей линии метро планируется на полгода приостановить трамвайное движение до диспетчерской станции "Озеро", сообщил журналистам начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас ведется работа по согласованию стройплощадок и очень активно идет проектирование третьего участка третьей линии метрополитена. Это станции "Проспект Победителей", "Переспа", "Комаровская" и "Площадь Бангалор". Если при строительстве станции "Проспект Победителей" изменения не коснутся наземных видов транспорта, то при работах на станции "Переспа", которая расположена на пересечении проспекта Машерова и улицы Кропоткина, придется где-то на полгода закрывать трамвайное движение до диспетчерской станции "Озеро", - подчеркнул Александр Каптюх.

Он отметил, что предприятие постарается скоординировать строительство метрополитена с проведением капитального ремонта этого участка трамвайной сети.

"Когда будет строиться станция "Комаровская", в связи с очень плотной застройкой будут организованы односторонние объезды, при этом движение в сторону "Зеленого луга" на всех этапах будет осуществляться по улице Богушевича, а обратно с объездом по улицам Кульман, Кропоткина и Веры Хоружей. Решается еще вопрос, чтобы оставить одну полосу для движения общественного транспорта по улице Богдановича", - продолжил начальник.

При строительстве станции "Площадь Бангалор" будут организованы объезды с двухсторонним движением на отдельных этапах. "Но уже мы четко видим, что весомого влияния на работу городского пассажирского транспорта при строительстве третьего участка метрополитена не будет", - добавил Александр Каптюх.-0-