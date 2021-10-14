Прием ко Дню матери прошел в Центральном доме офицеров в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров в Минске прошел ежегодный прием от имени министра обороны, посвященный Дню матери, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В зале собрался актив Белорусской общественной организации солдатских матерей; Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, "Память и долг"; Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, "Долг".

С праздником женщин поздравил начальник управления информации Министерства обороны Вадим Лукашевич. "В этом зале люди с непростой судьбой. Но всех вас объединяет одно: каждая удостоена высокого права - быть матерью, женой, дочерью солдата. Это нелегкая судьба и большая ответственность. Низкий поклон вам и всем матерям. Каждая из вас - это воплощение красоты и нежности, доброты и чуткости. Именно вы дарите нам тепло, желание жить и обязательно становиться лучше. От имени военного ведомства говорю вам спасибо за то, что вы делаете для Вооруженных Сил и нашей страны", - отметил он.-0-

Фото "Ваяр"