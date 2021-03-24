Прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив завершается 30 марта

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце культуры города Береза пройдет сегодня информационный семинар "Конкурс предпринимательских инициатив: как принять участие", сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" Елена Будник.

Цель тренинга - познакомить потенциальных бенефициаров с условиями и особенностями участия в конкурсе, правилами подготовки конкурсных заявок. В программе мероприятия запланированы индивидуальные консультации для заявителей, сессия "Вопросы и ответы". В последующем для подавших заявки запланированы также дистанционные консультации профессиональных экспертов.

Конкурс предпринимательских инициатив по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" проводится в 12 районах Беларуси. От Брестской области в нем участвуют Березовский и Кобринский районы.

В отличие от первого и второго конкурсов, заявителями в которых выступали только некоммерческие организации, в этом могут участвовать сугубо юридические лица частной формы собственности и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в пилотных районах.

Заявки на участие принимаются по 30 марта на сайте www.prospring.by. При оценке организаторы в первую очередь будут учитывать экономическую эффективность результатов, актуальность, уникальность и новизну бизнес-идей. Лучшие предпринимательские инициативы получат поддержку на развитие бизнеса в виде товаров, работ или услуг на сумму до $25 тыс. Общий бюджет конкурса составляет $1,7 млн. Инициативы должны быть реализованы в течение 6 месяцев.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики.-0-