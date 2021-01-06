Приходят на помощь, поддерживают и оберегают: награждены лучшие соцработники Минской области

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За плодотворный труд и значительный вклад в развитие сферы соцзащиты населения сегодня наградили лучших работников системы труда, занятости и социальной защиты Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии грамоты и благодарности получили 42 специалиста сферы. Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская зачитала поздравление соцработникам от главы государства.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, несмотря на трудности прошлого года, нам удалось удержать уровень безработицы, обеспечить стабильную выплату пенсий и пособий, заработной платы среди сотрудников социальной сферы. "Все постарались и хорошо поработали в прошедшем году", - подчеркнул он.

По его словам, сфера социальной защиты населения будет развиваться и в 2021 году. Планируется совершенствование системы поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан, будет сделан акцент на привлечение негосударственных некоммерческих организаций к оказанию услуг через социальные заказы.

Работать в социальной сфере достаточно сложно. В ней способны трудиться только те, кто умеет дарить любовь и сердечное тепло, сказала одна из награжденных - директор Копыльского территориального центра социального обслуживания населения Светлана Малиновская. "Приятно получить такую значительную оценку труда. Это награда всего коллектива, который в сложный эпидемиологический период показал себя только с лучшей стороны. Мы внедряли инновационные формы и виды поддержки нуждающимся. Это дистанционная работа с подопечными, постоянное обеспечение людей всем необходимым благодаря горячим линиям. Все эти формы будут аккумулированы и использованы в дальнейшем, чтобы люди понимали - мы всегда на связи", - подчеркнула Светлана Малиновская.-0-

Фото Павла Орловского