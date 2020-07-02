"Приятно, когда вопросы граждан решаются оперативно" - жительница Мозыря

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Приятно, когда вопросы, с которыми люди обращаются к представителям власти, решаются оперативно. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась жительница Мозыря Татьяна Ромбак.

Женщина в апреле обратилась на прямую линию к члену Совета Республики, директору КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Олегу Слинько. Она просила организовать выездную торговлю продукцией собственного производства "Зари" в микрорайоне Заречный Мозыря.

По словам горожанки, ранее продукцию этого комбината они могли купить в магазине неподалеку, но потом он закрылся. "За полюбившимися товарами стали ездить в другие точки. Однако из-за ситуации с коронавирусом лишний раз не хотелось пользоваться общественным транспортом", - рассказала она.

После обращения вопрос решился очень быстро, подчеркнула женщина. "Уточнили, какой день будет для жителей более удобным. Мы предложили пятницу, и уже через неделю смогли купить продукты от "Зари" в микрорайоне", - добавила она.

Теперь машина комбината выезжает в Заречный раз в неделю. Отзывы от покупателей только положительные.

Мозырянка поблагодарила парламентария, в том числе и на страницах районной газеты. "Приятно, когда тебя слышат, когда вопросы решаются так оперативно", - заключила Татьяна Ромбак.-0-