Применение международных стандартов финотчетности обсудили в Гомеле

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле прошло заседание Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей. Темой для обсуждения стали аспекты применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) белорусскими организациями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Среди участников заседания - депутаты Палаты представителей, представители Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Аудиторской палаты, а также ведущие специалисты соответствующих служб "Белоруснефти".

Генеральный директор компании Александр Ляхов поблагодарил присутствующих за выбор "Белоруснефти" в качестве примера работы в рамках МСФО, а также рассказал о структуре предприятия, направлениях деятельности в Беларуси и за рубежом, странах присутствия.

"Белоруснефть" является одной из первых организаций в стране, которая, начиная с 2003 года, составляет отчетность в соответствии с МСФО. Участниками совещания был отмечен имеющийся практический опыт компании в этом направлении, который заслуживает внимания. Во время заседания члены комиссии обсудили вопросы, которые возникают при использовании МСФО.

"Такие дискуссии помогают сформировать единую систему в применении МСФО, обозначить проблемные вопросы и внести изменения в соответствующий законопроект", - уверен член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Сергей Стельмашок.

Гости также побывали на производственных объектах "Белоруснефти", где ознакомились с особенностями бурения нефтяных скважин.-0-