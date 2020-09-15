Прививку от гриппа сделали уже 10 тыс. жителей Гродненской области, среди них и руководитель региона

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кампания вакцинации против гриппа в Гродненской области началась раньше обычного. Прививку сделали уже около 10 тыс. жителей региона. Среди них и председатель облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Прививку губернатору сделали в поликлинике №7 Гродно. Владимир Караник подчеркнул, что вакцинация из года в год остается актуальной, но в этом сезоне ее важность возрастает. Наиболее тяжелые случаи у пациентов ранее отмечались при микст-инфекции, когда одновременно наблюдались грипп и коронавирус. Не исключено, что подъем заболеваемости этими инфекциями может начаться синхронно.

"Вакцинация позволит снизить риск возникновения тяжелой формы респираторной инфекции, нагрузку на организации здравоохранения, защитить жизнь и здоровье наших граждан. Особенности прививочной кампании в том, что она и началась раньше, и завершить ее планируют в максимально сжатые сроки", - отметил Владимир Караник. Если будет сформирована иммунная прослойка в 40% и более, то и не будет существенного подъема гриппозной инфекции. Это в свою очередь позволит высвободить ресурсы на возможную вторую волну коронавируса.

Сейчас вакцинацию прошли около 10 тыс. жителей региона. Причем в отличие от предыдущих сезонов заинтересованность в том, чтобы обезопасить себя, у людей выше.

"Достаточно в регионе и вакцин. Закупаются они как за счет республиканского, так и местного бюджетов. Здесь финансирование обеспечено в полном объеме. Также отслеживаем, как идет закупка за счет средств предприятий, кому при необходимости нужно подставить плечо", - рассказал Владимир Караник. Он обратил внимание, что в прошлые годы на тех предприятиях, где прививки получили не менее 40% работников, заболеваемость была в 2-4 раза ниже по сравнению с теми организациями, где не проводили вакцинацию в полном объеме. Поэтому своевременная вакцинация позволит не просто защитить жизнь и здоровье людей, но и избежать существенных экономических потерь, связанных с болезнями сотрудников.

Бесплатная вакцинация против гриппа проводится детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, воспитанникам дошкольных учреждений, учащимся учреждений образования, студентам, взрослым, имеющим высокий риск заражения гриппом в связи с профессиональной деятельностью, таким как работники медицинских, образовательных учреждений, а также лицам старше 65 лет. Получить профилактическую прививку можно в поликлиниках по месту жительства. В этом году для прививок будут использоваться вакцины российского, французского и нидерландского производства.-0-