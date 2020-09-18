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18 сентября 2020, 15:17

Прививку от гриппа сделали уже более 41 тыс. жителей Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Грипп и ОРВИ в Беларуси"
В домах-интернатах Витебской области от гриппа планируют вакцинировать всех
Вакцинацию будут проводить более 150 медучреждений Витебской области

18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С середины сентября в Могилевской области, как и в целом по стране, стартовала кампания противогриппозной иммунизации. Прививку сделали уже более 41 тыс. жителей региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

"Радует, что население понимает всю важность вакцинации, осознает, что это один из реальных методов профилактики, который поможет справиться с волной респираторных инфекций", - отметила она.

Светлана Нечай подчеркнула: в 2020 году мир столкнулся с новым коронавирусом, распространение которого приняло пандемический характер. Сложность в борьбе с пандемией обусловлена в том числе тем, что нет средств специфической профилактики. Однако в отношении гриппа в нашей стране реализуется эффективная стратегия ежегодной иммунизации.

"Многочисленные независимые исследования и анализы международного уровня демонстрируют безоговорочную пользу вакцинации против гриппа, как индивидуальную, так и общественную, - констатировала Светлана Нечай. - Иммунизация намного дешевле лечения, предотвращает огромную нагрузку на медицинские учреждения при подъеме заболеваемости, что приобретает в нынешних условиях особое значение".

Специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения заменила сразу три компонента в составе вакцин, рекомендованных для подготовки к сезону заболеваемости 2020/2021, отметила главный государственный санитарный врач региона. Все вакцины импортные. "Гриппол Плюс" - российского производства, "Ваксигрип Тетра" - французского, а "Инфлювак" выпущен в Нидерландах. Они зарегистрированы Министерством здравоохранения Беларуси, применяются не только в нашей стране, но и за рубежом.

"Перед системой здравоохранения, исполнительными, распорядительными органами и населением в целом стоит ответственная задача - не допустить усугубления ситуации и одновременного эпидемического распространения гриппа и COVID-19, поскольку оба вируса способны вызывать жизнеугрожающие осложнения, - констатировала Светлана Нечай. - Новый коронавирус и вирус гриппа имеют схожие органы-мишени, которые поражают. Кроме того, по нашим собственным наблюдениям, у не привитых против гриппа людей в 5-6 раз возрастает риск осложнений для сердечно-сосудистой системы, в том числе вероятность инсультов и инфарктов".

В этом году вакцинировать планируется не менее 40% населения Могилевской области (это порядка 416 тыс. человек). В том числе за счет средств республиканского бюджета - 13%, местных бюджетов, средств предприятий, организаций и личных средств граждан - 27%. Прививку должны получить 75% людей из групп риска, то есть наиболее уязвимых и эпидемиологически значимых. Также вакцинация необходима работникам образования, торговли, общественного питания, транспорта.

Сегодня к кампании противогриппозной иммунизации присоединились председатели райисполкомов Могилевской области, руководители структурных подразделений облисполкома. В их числе - начальник главного управления по здравоохранению Александр Старовойтов, который считает вакцинацию важнейшим этапом профилактики.

"Одна из ключевых задач иммунизации - обеспечить социально-экономическую безопасность, стабильную работу предприятий, организаций и учреждений, - подчеркнул он. - Человек, а в худшем случае коллектив, заболевший гриппом или ОРИ, вынужден пропускать работу по болезни минимум пять дней. А при осложнениях - до месяца. Оплата больничных, недополученная прибыль из-за отсутствия специалиста, снижение эффективности труда из-за повышенной нагрузки на здоровый персонал - все это влечет неблагоприятные последствия как для предприятия, так и для работника в частности".

Анализируя эффективность прошлогодней вакцинации в области, Александр Старовойтов отметил: заболеваемость ОРИ и гриппом среди привитых детей, которые посещают школы и детсады, была в 4,5 раза ниже, чем среди не привитых. В то же время в трудовых коллективах заболеваемость среди привитых взрослых была в 6,5 раза меньше, чем среди их не привитых коллег. Иммунизация позволила предупредить около 260 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 31,5% случаев среди работающего населения. Экономический эффект противогриппозных вакцин более чем в 65 раз превышал затраты на вакцинацию. "Все это указывает на безоговорочную актуальность иммунизации трудовых коллективов и ответственность руководителей за здоровье работающих", - заключил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома.-0-

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Теги
вакцинация Могилевская область прививки
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