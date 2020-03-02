Привокзальную площадь в Могилеве оформят в едином стиле к концу года

2 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Привокзальная площадь в Могилеве до конца года получит единое стилистическое оформление. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома - главный архитектор города Владимир Скачек.

Фото управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома

Старые торговые павильоны переоборудуют в современный объект, здание не потеряет своего изначального предназначения, однако его вид станет более целостным и гармоничным, отметил специалист. "Вопрос о приведении Привокзальной площади к единому стилистическому виду назрел уже давно, ведь это место, которое производит первое впечатление о Могилеве на гостей нашего города, - подчеркнул Владимир Скачек. - Согласно проекту торговые павильоны на территории вокзала будут собраны под одну крышу. Получится целостный объект, который по форме будет напоминать железнодорожный поезд. Это решение позволит объединить уже сложившийся ансамбль зданий железнодорожных касс и вокзала, а также автостоянки с выбивающимися из общего контекста разрозненными торговыми павильонами".

Предложенное решение интересно как тематически, так и функционально: этажей будет два, за счет чего увеличится количество торговых площадей, они станут более комфортными. Благодаря обустройству смотровой площадки из нового здания можно будет увидеть всю Привокзальную площадь.

По словам главного архитектора, финансовую нагрузку возьмут на себя собственники существующих торговых помещений.-0-