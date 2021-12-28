Прямая линия по недопущению необоснованного роста цен пройдет в Гродно

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прямая линия по вопросам предупреждения и недопущения необоснованного роста цен на потребительском рынке пройдет в Гродно 29 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила депутат Палаты представителей Елена Потапова.

Проведут прямую телефонную линию Елена Потапова и начальник главного управления МАРТ по Гродненской области Светлана Сивирчукова. Сообщить о фактах нарушения цен на социально значимые товары можно с 14.00 до 15.30 по телефону 8 (0152) 62-63-30.

Прямая линия состоится в Гродненском городском исполнительном комитете. Ее проведение обусловлено в том числе корректировкой перечня товаров, цены на которые регулируются государством. Жесткое регулирование цен с 15 декабря распространятся на 29 позиций социально значимых товаров. В перечне - мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и другие товары.

"Изменения могут привести к росту цен на некоторые группы товаров, на что есть объективные причины. Но наша задача - недопустить необоснованного роста, особенно это актуально в канун новогодних и рождественских праздников, когда наблюдается повышенный потребительский спрос, и некоторые недобросовестные продавцы могут искусственно завысить цены", - отметила Елена Потапова.

В регионе создана областная рабочая группа по контролю за ценами, которая проводит мониторинги объектов торговли и аптечной сети. Анализ показывает, что не все субъекты хозяйствования соблюдают установленный порядок. Большинство нарушений выявлено в магазинах так называемой шаговой доступности.-0-