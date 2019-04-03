Проблема электроснабжения новой жилой застройки в деревне Бузуны решится до конца года

3 апреля, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Строительство сетей электроснабжения новой жилой застройки в деревне Бузуны Воложинского района должно быть завершено в этом году, заявил председатель облисполкома Анатолий Исаченко на выездном приеме граждан в Воложинском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием со своими проблемами обратились девять местных жителей, которые просили посодействовать в решении вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, а также пытались урегулировать межличностные конфликты через главу региона.

О ситуации, в которой оказалась деревня Бузуны, рассказал один из жителей района новой жилой застройки: уже полтора года сельчане добывают свет, как могут. Заявитель, в частности, вынужден использовать бензиновый генератор. Корень проблемы - в неграмотном расположении очередей выполнения проекта по вводу в эксплуатацию жилых домов. Сейчас проект отправили на корректировку, процесс, по словам специалистов, продлится до августа. "Внимательно ситуацию разобрали, посмотрели. Установлена несомненная вина властей на местном уровне. Мы приняли соответствующие решения, идет корректировка документации. Примем все меры, чтобы людям подвести электричество. Я думаю, в этом году проблема будет решена", - заверил Анатолий Исаченко.

Больше времени, по его словам, займет рассмотрение возможного решения проблемы отопления и горячего водоснабжения жилых домов агрогородка Богданово. Дилемма заключается в том, что до ближайшего газопровода 20 км, а вырабатываемого трансформаторными подстанциями электричества недостаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся. "Здесь будем разбираться, что практичнее и выгоднее и для власти, и для людей. То ли это будет газ, то ли электрическое теплоснабжение", - пояснил Анатолий Исаченко. Он добавил, что решить этот вопрос полностью удастся только к 2020-2021 годам.

По обращению индивидуального предпринимателя, который занимается пассажироперевозками, будет проведено дополнительное изучение мнений. Частник уверял, что жители Ракова вынуждены простаивать на остановке в ожидании транспорта в Ивенец, и просил разрешить ему заезжать в Раков. Но его слова вызвали сомнение, ведь Раков и Минск связывают 28 маршрутов, которые также включают объезд прочих пунктов, включая Ивенец. Анатолий Исаченко поручил райисполкому изучить мнение людей о необходимости отдельного маршрута. Если он нужен, тогда следует провести тендер, который позволит победителю обслуживать этот участок.

Были и другие непростые вопросы, например, связанные с газификацией населенных пунктов. Но все же наиболее сложными по накалу страстей уже традиционно стали конфликты соседей. Пенсионер из Ракова пытается урегулировать спор с хозяином соседнего дома, чья хозпостройка заступает на его территорию примерно на 1,3 м. С одной стороны, пожилой мужчина прав, но с другой, ранее он сам создал законные основания для этого: при перепродаже дома подписал документ о согласии с такими границами, а о сносе хозпостройки с новым владельцем договорился только устно. Этот вопрос теперь можно решить только через суд. Эмоционально, подкрепляя слова целой кипой документов, искала правды у главы области участница садового товарищества "Свитанок". Почти 30 лет назад женщина построила дом практически на дороге, что против правил. Но ситуацию усугубило то, что суд отдал ей землю в сложившихся границах, а также обозначил необходимость переделать генеральный план товарищества. Соседи отказались. И с тех пор конфликт набирает обороты: где чьи границы, могут ли стоять заборы (кстати, вместе со столбами ЛЭП) вдоль дороги. Но очевидно, что претензии к соседям у женщины были необоснованные, поэтому оставалось лишь дать заявительнице выплеснуть свои эмоции.

"Каждый район имеет свою специфику и свои вопросы, но те, что характерны для большинства, можно систематизировать, - отметил Анатолий Исаченко. - Прежде всего это земельные отношения. Закон для всех один. Но мы должны внимательно всех выслушать и принять соответствующее решение".-0-