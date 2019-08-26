Пробы воды в районе всех пляжей Минска показали: купание безопасно

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные исследования проб воды из водоемов в районе всех столичных пляжей показали, что купание в них безопасно, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Всего в Минске в этом сезоне действует 21 пляж на пяти зонах рекреации: "Заславское" включает 8 пляжей, "Криница" - 2, "Дрозды" и "Цнянское" по 5 пляжей и еще один - на Комсомольском озере. Санитарно-эпидемиологическая служба столицы еженедельно оценивает санитарное состояние мест массового отдыха у водоемов. С такой же частотой проводятся и лабораторные исследования проб воды.

По состоянию на 22 августа все пробы воды соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям. На основании комплексной оценки водных объектов в настоящее время купание на пляжах Минска не запрещено, отметили в санитарно-эпидемиологической службе.

Всего за текущий период пляжного сезона отобрано 345 проб воды открытых водоемов.

Параллельно проверяется и содержание территории зоны отдыха и прилегающей акватории, качество и своевременность уборки, санитарное состояние общественных (био-) туалетов, площадок для сбора твердых коммунальных отходов, подъездных путей, стоянок для автотранспорта, велопарковок, наличие и исправность пляжного оборудования и необходимых информационных стендов. В целом санитарное состояние пляжей удовлетворительное.-0-