Продуктово-ремесленный кластер создадут в Брестской области

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" реализуют инициативу "Кластерная модель "Наваколле". Она направлена на продвижение натуральных и крафтовых товаров местных производителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель правления Белорусского общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова.
"У нас много ремесленников, фермеров, тех, кто занимается выпечкой хлеба, производством эко-снеков и других натуральных продуктов. Поэтому появилась идея создать продуктово-ремесленный кластер, чтобы представители малого бизнеса продвигали свою продукцию под локальным брендом", - отметила Валерия Клицунова.
Кластер объединит представителей малого бизнеса из Кобринского и прилегающих к нему Малоритского, Жабинковского, Пружанского, Березовского, Дрогичинского и Каменецкого районов. Для участников организуют тренинги, вебинары и ярмарки. Инициативу поддержат Брестский облисполком и Кобринский райисполком, частные компании, агроусадьбы региона. Первая встреча пройдет 27 января в агроусадьбе "Студинка" в деревне Гирск.
"Этот проект мы реализуем в течение 2021 года. Его участники получат возможность продавать свои товары на различных площадках, крупных ярмарках. Рассчитываем найти единомышленников, которые смогут вместе работать над брендом "Наваколле" и продвигать продукцию своего региона", - сказала председатель правления БОО "Отдых в деревне". Она добавила, что есть идея разработать туристический маршрут, который предполагает посещение ремесленных мастерских, фермерских хозяйств и агроусадеб.
Инициативу "Наваколле" финансирует Евросоюз и реализует Программа развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-