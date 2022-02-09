Продукцию "Спартака" в 2021 году попробовали в четырех новых странах

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Продукцию "Спартака" в 2021 году впервые попробовали в четырех странах. Об этом сообщил директор предприятия Олег Жидков во время встречи с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков рассказал, что основной потребитель гомельских сладостей - белорусский, на долю которого приходится 70% реализации кондитерских изделий. Удельный вес экспорта составил 30%.

В 2021 году была достигнута максимальная цифра по отгрузке продукции на экспорт за всю историю предприятия. Увеличение объемов продаж произошло за счет укрепления позиций и роста поставок на рынки России, КНР, Украины. В прошлом году на вторую по значимости экспортную позицию вышел Китай. На долю этой тройки топовых экспортеров приходится более 80% всех зарубежных поставок.

В прошлом году конфеты фабрики "Спартак" впервые попробовали в Йемене, Афганистане, Сингапуре, ЮАР. В эти страны, по словам Олега Жидкова, отправлены пробные партии для выяснения предпочтений потребителей, изучения конкурентоспособности. Интерес к сладкой продукции гомельского производителя проявляют также в странах Персидского залива.

Всего сладкую продукцию фабрики можно увидеть в магазинах 25 стран мира.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко ознакомился с основными технологическими процессами, перспективами развития предприятия. Пообщался с коллективом.

СП ОАО "Спартак" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов собственного производства в Республике Беларусь, выпускающий около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия. В настоящее время фабрика специализируется на производстве как сахарных кондитерских изделий (карамель, шоколад и шоколадные изделия, мягкие конфеты, сладкие плитки), так и мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, торты и мюсли). Имеется первичная переработка какао-бобов.-0-