"Спартак" планирует вдвое увеличить мощности по производству шоколада

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Спартак" планирует почти вдвое увеличить мощности по производству шоколада в 2022 году. Такую информацию озвучили на предприятии сегодня во время встречи с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков провел для губернатора экскурс по основным производственным подразделениям. Он отметил, что в этом году планируется почти вдвое увеличить мощности по производству плиточного шоколада и шоколадных конфет. "Речь о двух крупных проектах с общей суммой инвестиций порядка 10 млн евро", - рассказал он. Уже заключены контракты на поставку высокоэффективного оборудования европейских производителей

В 2021 году на предприятии частично модернизировали бисквитный цех, где выпекают печенье. Установлены новые высокоэффективные печи.

Иван Крупко поинтересовался положением дел на кондитерском производстве, а также перспективными направлениями. Директор предприятия отметил, что 2021 год, несмотря на внешние и внутренние события, стал прорывным для фабрики по многим направлениям. Так, по итогам 2021 года на "Спартаке" выполнили основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. С конвейеров выпущено свыше 22,8 тыс. т готовых изделий на более Br177 млн. Всего реализовано около 23 тыс. т продукции на Br205 млн. Это на 1,7 тыс. т больше уровня аналогичного периода 2020 года, темп роста составил 108,1%.

Темп роста выручки составил 130,7%. Это произошло в основном за счет увеличения отгрузок шоколада на 1,8 тыс.т, или на 34% в натуральном выражении. Доля шоколада в общей отгрузке - примерно треть (31%). На 105,5 т больше (на 2,1%) реализовано вафель. Также благодаря новым видам импортозамещающей и инновационной продукции удается разнообразить ассортимент, нарастить объемы производства и загрузку новых линий.

Растет рентабельность продаж, в том числе за счет снижения материалоемкости.

Значительное внимание на предприятии уделяется социальным гарантиям для работников. Созданы достойные условия для социально-культурного развития. Также на балансе фабрики остаются два общежития, работает здравпункт с современным оснащением. С 2014 года работникам оформляется медицинская страховка. 100% людей являются членами профсоюзного комитета.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко также пообщался с коллективом предприятия. Работников волновали вопросы строительства арендного жилья, ситуация с распространением COVID-19, оплаты услуг ЖКХ.

СП ОАО "Спартак" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов в Республике Беларусь, выпускающий около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия. Фабрика специализируется на производстве как сахарных кондитерских изделий (карамель, шоколад и шоколадные изделия, мягкие конфеты, сладкие плитки), так и мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, торты и мюсли). Имеется первичная переработка какао-бобов. Доля СП ОАО "Спартак" в объемах производства кондитерских изделий, вырабатываемых организациями концерна "Белгоспищепром", составляет 28,5%.-0-

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