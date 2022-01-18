Проект по производству экологичного топлива обсуждали на приеме Рогащука в Добруше

18 января, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Возможность реализации проекта по производству экологически чистого вида топлива, вопросы здравоохранения и трудоустройства обсуждались сегодня на приеме граждан и представителей юрлиц, который провел в Добруше помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

С предложением реализовать проект по производству экологически чистого вида топлива обратился на прием житель Гомеля. По его словам, основное сырье, которое нужно для производства, - дизель либо евродизель. Затем в установке, которая по габаритам как морской контейнер, происходит смешение дизеля, технической воды и специальной эмульсии. В итоге получается новый продукт.

Как рассказал заявитель, проект был подготовлен еще в 2014 году. Большую помощь оказала "Белоруснефть". Однако потом в силу различных причин его приостановили.

"Проект был ориентирован на экспортные поставки, в частности, в страны Европы. Там подобная продукция пользуется спросом. Но и без внешних отгрузок можно получить большую экономию внутри страны", - убежден житель областного центра. Помимо этого, проект даст экологический эффект.

Гомельчанин предлагает реализовать проект как пилотный сначала в Гомельской области. Сфера применения - сельское хозяйство, перевозка пассажиров. Через год можно будет проанализировать инициативу и при успешных результатах транслировать уже на всю страну. "Для реализации надо взаимодействие структур", - добавил гомельчанин.

Николай Рогащук поручил комитету экономики облисполкома после предоставления заявителем необходимого пакета документов изучить возможность поддержать проект через инновационный фонд. С "Белоруснефтью" будут проработаны нюансы по обеспечению сырьем.

Николай Рогащук во время приема

Помощник Президента обратил внимание, что площадку под проект в Гомельской области найти несложно. Однако должен быть просчитан экономический эффект, проведены испытания топлива, получены необходимые сертификаты.

Со своими проблемами приехала на прием гомельчанка. Она рассказала, что после проведения операции в 2004 году у нее образовался тромб. В 2018 году - второй, почти год назад - третий. "После второго тромба я уже официально не работала, потому что была постоянно на больничном. Сын трудился, старшая дочь помогала. Я думала, что все быстро пройдет, выйду на работу, но, к сожалению, ни сидя, ни стоя долго не могу работать", - посетовала женщина.

По ее словам, список препаратов, который необходим ей сейчас, довольно внушительный, плюс необходимо компрессионное белье. На это все средств у гомельчанки не хватает. "В МРЭК сказали, что третью группу инвалидности дать не могут", - добавила жительница областного центра.

Как пояснил заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Гридюшко, женщина стоит на медицинском и диспансерном учете, постоянно наблюдается, периодически проходит курс лечения. МРЭК неоднократно рассматривал документы, отправлялись они и на республиканскую экспертную комиссию. Однако группа инвалидности по диагнозу не была установлена. Заместитель начальника обратил внимание, что гомельчанка вправе опротестовать решение, написать заявление о несогласии.

Николай Рогащук поставил задачу провести повторное обследование, при необходимости собрать консилиум. Будет проработан и вопрос по трудоустройству гомельчанки с учетом ее состояния здоровья. Ситуация на контроле.

Также на приеме обсуждали другие вопросы. По каждому озвучены конкретные поручения.-0-

Во время приема

Фото Сергея Холодилина