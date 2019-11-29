Проектом "Встреча на все 100!" завершится пионерская смена в "Зубренке"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектом "Встреча на все 100!" завершится пионерская смена в Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Смена "Пламя" проходит с 18 ноября по 3 декабря и объединила более 150 лучших пионеров со всей страны. Для ребят были организованы самые разнообразные конкурсы, а сегодня к ним в гости приедут мастер спорта Беларуси международного класса, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту Игорь Сигневич и представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Елизавета Мисникова", - рассказала Александра Гончарова.

Проект пройдет в неформальной обстановке. "У ребят будет возможность пообщаться с нашими гостями и задать интересующие их вопросы. По завершении встречи будет организована автограф-сессия и общее фотографирование со всеми участниками проекта. В свою очередь Лиза подготовила музыкальный подарок и исполнит для ребят несколько своих композиций", - отметила председатель ЦС БРПО.

Кроме того, сегодня будет награжден лучший вожатый смены.-0-