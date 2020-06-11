Проезд в десяти минских маршрутках теперь можно оплатить с помощью мобильного

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителям и гостям столицы теперь доступен новый способ оплаты проезда в маршрутных такси Минска без использования наличных денег - с помощью мобильного телефона. Об этом столичная мэрия информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня запустили сервис на первых десяти машинах, - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - Уверен, что жители оценят его и такой способ оплаты распространится на другие маршрутные такси".

Система уже работает в микроавтобусах маршрута №1077. Таблички с QR-кодом в салонах и специальные наклейки на кузовах автомобилей сообщают, что на этом маршруте можно воспользоваться системой "Оплати".

Маршрутные такси в Минске сейчас обслуживают 72 маршрута, на них задействовано 560 машин.-0-