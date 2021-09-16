Профилактическую акцию "Старость не для насилия" проведут в Минской области с 20 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная профилактическая акция "Старость не для насилия" пройдет в Минской области с 20 сентября по 4 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Цель акции - привлечь внимание общественности к проблемам насилия в отношении пожилых граждан, совместно проживающих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, разъяснить гражданам необходимость содействия государственным органам в минимизации последствий совершаемых на этой почве правонарушений, - рассказали в ведомстве. - Пожилых граждан проинформируют о возможностях госорганов и общественных объединений в решении проблем насилия, а также примут меры профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в отношении совместно проживающих пожилых людей".

В ходе акции предусмотрены совместные рейдовые мероприятия с представителями территориальных райгорисполкомов, ОВД, органов здравоохранения, иных общественных объединений. Пройдут заседания общественных пунктов охраны правопорядка с приглашением лиц, ведущих асоциальный образ жизни, запланированы многочисленные профилактические мероприятия на базах территориальных центров социального обслуживания населения области.-0-