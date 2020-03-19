Профмероприятие "Безопасный переход" проводят в Гомельской области

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профмероприятие "Безопасный переход" проводят с 19 по 30 марта на территории Гомеля, Гомельского, Калинковичского, Мозырского и Речицкого районов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Наряды приближены в эти дни к нерегулируемым пешеходным переходам. Особое внимание будут уделять наиболее аварийным и опасным участкам автодорог. Для контроля госавтоиспекторы используют видеокамеры, приборы фото- и видеофиксации, другие технические средства. В акции задействованы все службы милиции общественной безопасности.

В УГАИ отметили, что в регионе остается сложной ситуация с наездами на людей на переходах. Зачастую такие происшествия связаны с тем, что водители не предоставляют преимущество в движении пешеходу. "В Гомельской области в прошлом году по данной причине совершено 108 ДТП, в которых 5 человек погибли и 110 получили травмы различной степени тяжести. В 2020-м названная проблематика остается. Уже произошло 30 происшествий, в которых 3 человека погибли, 28 получили травмы", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекторы напомнили, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по нерегулируемому переходу, а также по регулируемому при разрешающем сигнале. Обязанность же водителя - уступить дорогу пешеходу.-0-