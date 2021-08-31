31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз строителей Гомельской области направил на подготовку детей к школе свыше Br37,7 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Дмитрий Мурашко.

На подготовку детей к школе областной отраслевой профсоюз направил выше Br37,7 тыс. Собрано и вручено 125 портфелей, наполненных яркими и необходимыми для учеников принадлежностями. "Важность этой акции невозможно переоценить. Ведь мы поддерживаем детей на пороге нового этапа их жизни. Это наш маленький вклад в фундамент их будущего успеха", - подчеркнул Дмитрий Мурашко.

Итоговая благотворительная акция "Соберем портфель первокласснику" объединила во Дворце культуры "Костюковка" десятки школьников и тех, кто впервые примерит этот статус 1 сентября. Накануне нового учебного года поздравления и полные портфели получили 70 детей работников - членов профсоюза ОАО "Гомельстекло".

Тепло поздравили первоклассников председатель первичной организации ОАО "Гомельстекло" Владимир Аниськов, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов Дмитрий Мурашко и директор ДК "Костюковка" Елена Давыдовская. В ответ дети хором торжественно пообещали хорошо учиться. В подарок для ребят и гостей праздника - театрализованное представление.-0-