Профсоюзная диалоговая площадка пройдет в канун Дня народного единства в МГУ им.Кулешова

16 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка "Молодежь&профсоюз" пройдет сегодня в МГУ им. А.А. Кулешова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова.

Участниками мероприятия станут более 60 студентов, которые входят в актив общественной организации. С ними встретятся представители областного объединения профсоюзов, областной организации профсоюза работников образования и науки, а также руководители частного бизнеса.

В молодежной аудитории приглашенные обсудят ряд актуальных вопросов. Среди них - роль профсоюза во взаимодействии с субъектами малого и среднего бизнеса, влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека, коллективно-договорные отношения, а также нюансы оплаты труда работников бюджетных организаций согласно указу Президента №482 от 22 декабря 2020 года.

Во время проведения диалоговой площадки состоится торжественное вручение профсоюзных билетов и награждение актива общественной организации. Планируется, что аналогичные встречи в течение года пройдут во всех районах Могилевской области, отметила Татьяна Марочкова.-0-