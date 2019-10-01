Профсоюзные юристы помогли жительнице Ганцевичского района вернуть трудовой стаж и пенсию

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Юристы Брестской областной организации профсоюза работников АПК помогли жительнице Ганцевичского района восстановить трудовой стаж и вернуть недополученную за пять лет пенсию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном объединении профсоюзов.

Работница ОАО "Ганцевичский райагросервис" начинала свой трудовой путь дояркой на ферме в колхозе "Россия". В 2014 году она обратилась к нанимателю за назначением пенсии в связи с особыми условиями труда. Выяснилось, что в результате преобразования и реорганизации СПК документы, подтверждающие стаж работы дояркой, были утеряны. Вместо положенных 20 лет стажа у нее набралось 11 лет 1 месяц и 15 дней. В итоге в райагросервисе и комиссии по назначению пенсий Ганцевичского райисполкома женщине отказали в пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда.

Сельчанка решила добиваться справедливости и пошла на организованный профсоюзный прием по вопросам трудового законодательства. Ее обращение передали в Брестский обком профсоюза работников АПК, где усмотрели нарушение пенсионного законодательства в отношении гражданки. "В соответствии со ст.76 закона "О пенсионном обеспечении" работодатели несут материальную ответственность за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для назначения и расчета пенсии. Работнице не была назначена льготная пенсия по причине бездействия специалистов как райагросервиса, так и присоединенного к нему хозяйства, - прокомментировали в обкоме профсоюза. - Во время судебных слушаний был выявлен ряд нарушений в части организации работы по подготовке документов к назначению пенсии: не был назначен сотрудник, ответственный за подготовку пенсионных документов и своевременное представление их в управление по труду, занятости и соцзащите, отсутствовали уведомление о приобретении права на пенсию, сведения о регистрации заявлений от работников и другое".

Суд первой инстанции незаконно отказал во взыскании неполученной пенсии за период с июня 2014 года по октябрь 2018 года. Брестский областной суд принял сторону бывшей работницы Ганцевичского райагросервиса. В ее пользу решено взыскать всю сумму недополученной за 5 лет пенсии.-0-