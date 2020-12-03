Профсоюзные первички в ноябре выплатили более Br80 тыс. минским медикам, работающим с COVID-пациентами

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные первички Белорусского профсоюза работников здравоохранения в ноябре выплатили более Br80 тыс. материальной помощи медицинским работникам Минска, работающим с COVID-пациентами. Матпомощь получили 1033 члена профсоюза, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
Общая сумма поддержки, в том числе на приобретение СИЗов, которая была оказана первичными профсоюзными организациями учреждениям здравоохранения столицы, за месяц составила почти Br90 тыс.
Почти Br6,5 тыс. направлено на закупку средств индивидуальной защиты: респираторов - для Городской детской инфекционной больницы, медицинских перчаток - для 7-й городской детской поликлиники, масок - для 19-й городской детской поликлиники. Приобретены дезинфицирующие средства для 16-й городской поликлиники и дополнительное оснащение комнат приема пищи для 11-й городской больницы.
Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения постоянно контролирует наличие в столичных учреждениях здравоохранения средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.
С 2 ноября по 2 декабря главный технический инспектор труда Минского горкома провел пять мониторингов, касающихся условий труда медработников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Такие мониторинги проводились в 3-й центральной районной клинической поликлинике Октябрьского района Минска, 7-й городской поликлинике, 15-й и 23-й городских детских поликлиниках и 14-й городской стоматологической поликлинике. Кроме того, в 22-й городской поликлинике проходила проверка. В двух учреждениях - 11-й городской детской поликлинике и Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере - проводилась экспертиза коллективного договора.-0-