Профсоюзы Минской области передадут продуктовые наборы медикам красной зоны

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское областное объединение профсоюзов инициировало проведение широкомасштабной акции "Профсоюзы Минщины - медикам с благодарностью", сообщили БЕЛТА в объединении.

Учреждениям здравоохранения области от профсоюзов будут переданы продуктовые наборы, чтобы поддержать медицинских сотрудников, работающих в красной зоне.

"На медицинских работниках лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Мы выражаем свою солидарность медицинскому персоналу. Сейчас важно поддержать их в складывающейся эпидемиологической обстановке, поднять настроение", - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Профсоюзы региона оказывают медработникам и иную помощь. По мере необходимости доставляются дезинфицирующие и обеззараживающие средства, антисептические гели и растворы для рук, средства индивидуальной защиты - от медицинских костюмов до масок и перчаток. Все, на что подают заявки местные медучреждения. Закупается необходимое медоборудование, для улучшения условий труда - бытовая техника. Всего за время пандемии помощь оказана на сумму около Br4 млн.-0-