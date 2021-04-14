Профсоюзы Могилевской области на субботнике посадят более 3 тыс. деревьев

14 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. саженцев деревьев высадят профсоюзные работники Могилевской области 17 апреля во время проведения республиканского субботника. Об этом сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Участниками мероприятия станут около 40 человек: представители областного объединения профсоюзов и 14 областных организаций отраслевых профсоюзов. Они будут работать на участке в 2 га на территории Заходского лесничества Могилевского района, примерно в 30 км от областного центра. Материалы к посадке, молодые ели и липы, предоставит Могилевский лесхоз.

Как отметили в областном объединении, профсоюзные работники ежегодно принимают участие в республиканском субботнике и с удовольствием вносят свой посильный вклад в благоустройство родного края.

"Представители профсоюзного движения будут трудиться 17 апреля на всей территории области. Во время субботника они обустроят воинские захоронения, мемориальные комплексы и братские могилы, приведут в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов. К примеру, специалисты областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК облагородят памятный знак "Воин и партизанка" в деревне Николаевка-2 Могилевского района", - рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов.-0-