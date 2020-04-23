Профсоюзы передали очередную партию защитных костюмов больницам Гомельской области

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две тысячи защитных костюмов передали в больницы Гомельской области от Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения организаций профсоюзов.

Первая в списке адресов доставки - областная туберкулезная клиническая больница. Главврач Наталья Журавлева поблагодарила профсоюзы за поддержку: "Огромное спасибо за костюмы для наших сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Все укомплектованы необходимым, в том числе благодаря профсоюзам и главному управлению здравоохранения облисполкома, которые выделяют дополнительные средства на эти цели. В целом в нашем учреждении ситуация стабильная, управляемая".

Фото пресс-службы Гомельского областного объединения организаций профсоюзов

Всю партию костюмов от ФПБ разделили на равные части. В течение дня их доставят еще в семь больниц региона: областной клинический кожно-венерологический диспансер, областной клинический онкодиспансер, областную инфекционную клиническую больницу, а также в центральные райбольницы в Октябрьском, Речице, Лельчицах и Жлобине.

Заместитель председателя областного объединения организаций профсоюзов Жанна Гатальская отметила, что Федерация профсоюзов Беларуси развернула большую кампанию по поддержке работников поликлиник и больниц. "Практически каждый наш рабочий день начинается с обсуждения дополнительных возможностей в этом направлении. На сегодня 2,3 тыс. работников предприятий и учреждений всех форм собственности Гомельской области получили материальную помощь от профсоюзов. На Br343 тыс. мы приобрели и передали дезинфицирующие, обеззараживающие средства и другие средства защиты. Эту работу будем продолжать до тех пор, пока требует ситуация", - подчеркнула зампред.

Ранее во время акции "С заботой о человеке труда" учреждениям здравоохранения было передано более 2 тыс. противочумных костюмов от профсоюзов области, закуплены антисептики и средства защиты. "Профсоюзы контролируют ситуацию и откликаются на потребности людей, которые заботятся о здоровье жителей региона. Для тех, кто круглосуточно находится рядом с пациентами с COVID-19 в закрытом режиме, организовано горячее питание", - отметили в областном объединении.-0-

Фото пресс-службы Гомельского областного объединения организаций профсоюзов