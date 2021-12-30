Программа подготовки Витебска к 1050-летию будет сформирована в 2022 году

30 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году планируется сформировать комплексную программу подготовки Витебска к 1050-летию со дня образования, которое будет отмечаться в 2024 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич.

Предварительная работа по подготовке предложений о включении в программный документ объектов строительства, реконструкции, благоустройства общественных пространств находится в финальной стадии. В основном речь идет о крупных и достаточно дорогостоящих объектах, работы на которых предполагается завершить к юбилею Витебска. Поэтому сейчас на первый план выходят задачи по определению источников финансирования работ, продвижению инициатив, значимых для развития города. Прорабатываются возможности включения объектов в государственную и областную инвестиционные программы, подразумевающие бюджетное финансирование. Также на эти цели предполагается перераспределять дополнительные доходы городского бюджета, формируемые за счет эффективной работы экономики города.

В числе крупных и значимых объектов, требующих значительных финансовых ресурсов для ввода в эксплуатацию, Владимир Белевич назвал укрепление правого берега реки Западная Двина и возведение набережной в черте города между Кировским мостом и мостом Блохина. "Также хотелось бы завершить работы в КЗ "Витебск" ориентировочной стоимостью Br40 млн, которые подразумевают благоустройство прилегающей территории с выносом и заменой инженерных сетей, ремонт кровли и фасада здания, закупку сценического светового и звукового оборудования", - пояснил глава депутатского корпуса города.

С финансированием этих и ряда других масштабных проектов сложно справиться без привлечения внешней помощи исключительно за счет средств городской казны, добавил Владимир Белевич. Например, в 2021 году экономика города сработала с положительным результатом, благодаря чему удалось привлечь в бюджет города дополнительно свыше Br20 млн. Они были распределены в социальную сферу, на нужды ЖКХ. В частности, город значительно добавил по объемам текущего и капитального ремонта жилого фонда. Такие локальные проекты также имеют значение при подготовке города к юбилею, но для завершения дорогостоящих объектов необходимо привлекать внешнее финансирование.-0-