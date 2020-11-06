6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производитель из Гродненской области первым в стране сертифицировал органическую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Первый документ выдан ООО "Здоровая страна" (деревня Людвиново Берестовицкого района Гродненской области) на продовольственную рожь. Продукт внесен в реестр производителей органической продукции на сайте Госстандарта и портале "Качество.бел".

По данным Госстандарта, в Беларуси постепенно повышается интерес к сертификации органической продукции. В процессе сертификации находятся еще три изготовителя. За консультациями и разъяснениями требований и процедур обратились около двух десятков изготовителей и фермерских хозяйств из разных регионов страны.

В ведомстве напомнили, что закон "О производстве и обращении органической продукции" вступил в силу 18 ноября 2019 года. Документом установлено, что органическими признаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, продовольственное сырье, полученные без применения химических удобрений, средств защиты, ионизирующего излучения. "Субъект хозяйствования, физическое лицо или ИП могут заявить о том, что изготовленная и выпущенная ими в обращение продукция является органической. Для этого нужно пройти добровольную сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия и получить право применения в маркировке знака "Органический продукт", - рассказали в Госстандарте.

В Беларуси созданы необходимые для сертификации условия. Есть нормативно-правовая база, которая регулирует требования и правила, подготовлен персонал, проработаны испытательные возможности. Аккредитованы два органа по сертификации органической продукции: Белорусский государственный институт метрологии и Научно-практический центр по продовольствию Национальной академии наук.

Сведения о выданных сертификатах на органическую продукцию вносятся в соответствующий реестр производителей, который размещается в свободном доступе. Этот ресурс позволяет потребителям и всем заинтересованным делать компетентный выбор органической продукции, а также выявлять случаи, когда это свойство продукции заявлено необоснованно.-0-