Производственную базу "Минскстроя" в Октябрьском районе столицы продали за Br400 тыс.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс из пяти зданий неэффективно используемой производственной базы ГПО "Минскстрой" в Октябрьском районе продали на аукционе за Br400 тыс., сообщили БЕЛТА в комитете "Минскгоримущество".

Начальная цена продажи лота составляла Br296 513,40. Комплекс из пяти зданий общей площадью 718,4 кв.м и право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,4841 га выставлялся на торги впервые. Функциональное назначение недвижимости широкое.

Как рассказали в комитете "Минскгоримущество", заявления на участие в аукционе подавали два юридических лица. Новый собственник после получения разрешения Мингорисполкома на реконструкцию объекта и ее проведения сможет разместить здесь объекты общественного, административно-делового назначения, сферы обслуживания населения, учебные и проектные организации, предприятия торговли и общепита, учреждения науки, культуры, здравоохранения, спорта.

Кроме этого, до конца 2019 года в Минске запланированы еще четыре аукциона по продаже недвижимости.

На торги 20 декабря выставят подвальное изолированное помещение на ул. В.Хоружей, 24-1-177. Общая площадь объекта - 236,5 кв.м, есть отдельный вход, электроснабжение и отопление. Начальная цена снижена на 20% и составляет Br131,2 тыс. Использовать объект недвижимости можно по назначению, которое в соответствии с законодательством допускается для изолированных помещений, находящихся в жилом доме.

24 декабря на открытый аукцион выставляется здание крытого гаража на 350 автомобилей в пер. Ольшевского, 7/9, и право заключения договора аренды земельных участков, необходимых для его обслуживания. Общая площадь капитального строения - 13,7 тыс. кв.м. Начальная цена продажи снижена на 80% и составит более Br1,3 млн. Одно из условий аукциона - сохранение в течение года функционирования объекта как специализированного здания автомобильного транспорта.

На торгах 27 декабря потенциальным покупателям будет предложено изолированное помещение площадью 15,3 кв.м, расположенное на ул. Голодеда, 9-1Н. Оно находится на 5-м этаже жилого дома, есть электроснабжение, водопровод, горячее водоснабжение, канализация и отопление. Торги начнутся с Br1,9 тыс.

В качестве лота на аукционе 30 декабря будет выставлен памятник архитектуры эпохи конструктивизма, расположенный в центральной части столицы - на пр. Независимости, 79. Общая площадь 4-этажного здания, которое длительное время не использовалось, - 3,5 тыс. кв.м, площадь земельного участка - 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое. Объект будет продаваться по рыночной стоимости с заключением договора аренды земельного участка. Начальная цена снижена на 20% - до Br5,596 млн.-0-