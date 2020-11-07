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07 ноября 2020, 12:41

Производственный участок по розливу меда запустили в Славгороде

На производстве
На производстве

7 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. Производственный участок по розливу меда открыли сегодня в Славгороде на территории УП "Красный пищевик - Славгород", передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, директор ОАО "Красный пищевик", член Совета Республики Сергей Анюховский, председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта, представители райисполкома и депутатского корпуса, сотрудники нового цеха и жители города.

Планируется, что здесь ежегодно будут перерабатывать до 300 т полезного продукта в разном ассортименте. В планах - производство монофлерного (подсолнечного, рапсового, цветочного) и взбитого крем-меда: с клюквой, черникой, клубникой, пергой и прополисом, вишней, лимоном, имбирем и грецким орехом.

Стоимость новой линии составила более Br2 млн. Здесь созданы новые рабочие места. Как отметил директор предприятия, когда завершится реализация проекта "Славгород", в городе появится около 100 новых рабочих мест, а при максимальных загрузках число сотрудников может увеличиться до 150.

Открытие участка розлива меда - это первый пункт в реализации "Красным пищевиком" проекта "Славгород". В 2021 году здесь будет установлена современная линия по производству жевательного мармелада производительной мощностью 3 тыс. т в год. Проект "Славгород" реализуется в рамках указа Президента "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области", а географическое расположение нового предприятия позволяет воспользоваться значительными преференциями со стороны государства, в том числе и по налогообложению.

"В нашей стране стало доброй традицией 7 ноября открывать знаковые и важные объекты. В Славгородском районе запустили производственный участок по розливу меда. Эта первый шаг на пути реализации масштабного проекта ОАО "Красный пищевик", который в ближайшие годы будет реализован на территории района. Это пример того, как умелое сочетание льгот, инновационных идей, которые были разработаны на предприятии, поддержки государства на разных уровнях дают хороший результат, - отметил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар. - При выборе площадки мы предложили "Красному пищевику" самую выгодную территорию и оказали всю возможную поддержку по реализации проекта".

Как отметил директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский, производство в Славгороде будет эффективным, экономичным и востребованным. "Сам проект разбили на 2 части, первую открываем сегодня - это розлив меда, производство кондитерских продуктов на основе меда. Тема здорового питания является актуальной и востребованной у населения не только в Беларуси, но и за ее пределами, - подчеркнул он. - Второй этап уже в работе. На сегодня из 35 машин оборудования 19 поступает на территорию предприятия, разгружается. В мае после завершения строительных работ большого цеха начнутся пуско-наладочные работы. Все, что завозится в Беларусь из мармеладной категории, конфет мармеладных, сможем производить на новой линии. Это позволит обеспечить в 2021 году импортозамещение данных продуктов".

Открытие нового участка с нетерпением ждали и жители Славгорода. Как рассказал один из сотрудников нового цеха Денис Лазовиков, для любого города, большого или маленького, важно наличие рабочих мест с хорошей заработной платой. "Я увидел объявление в газете, что сюда требуются люди. Решил попробовать устроиться. Все получилось, - сказал мужчина. - Я сам местный житель, здесь живу с семьей. И для меня важно, что я могу работать дома, а не искать что-то в других городах Беларуси или России".

На новом производстве в Славгороде трудятся и молодые специалисты. "Я родом из Кировска, отучилась в Могилевском государственном университете продовольствия по специальности "инженер-технолог". Сюда попала по распределению. И рада, что мое первое рабочее место именно здесь, - рассказала молодой специалист Елена Телешова. - В нашем вузе качественная подготовка, но все равно кое-что приходит только с опытом. Здесь отличный коллектив, если нужно - всегда помогут или подскажут. Новый цех, современное оборудование - для нас создали комфортные рабочие условия. С жильем тоже не возникло никаких проблем. Остается только работать и развиваться".

Председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта отметил, новый цех важен не только для его сотрудников, но и всех жителей района. "Сейчас здесь открыли медовую линию. Сырьем для ее работы будет не только мед с пасек "Красного пищевика", но и местных жителей. Позже здесь откроется мармеладная линия, которая тоже будет работать на местном сырье, - рассказал Сергей Михалюта. - Это серьезный импульс для развития нашего района, в свое время пострадавшего от аварии ЧАЭС. Долгое время мы наблюдали отток нашего населения в более крупные города. А сейчас мы видим, что люди перестали уезжать. У нас появляются рабочие места, развивается социальная сфера. И сегодняшнее открытие - пример того, как районы продолжают жить и развиваться".

По словам Руслана Страхара, реализуемый в Славгороде проект в будущем изменит структуру экономики района. "Традиционно принято считать Славгородский район сельскохозяйственным. Однако с реализацией этого проекта он станет крупным промышленным центром. Прибыль, новые рабочие места - все это будет генерироваться тут", - подчеркнул он.

"За последние годы в Славгородском районе был построен большой свиноводческий комплекс замкнутого цикла с комбикормовым цехом, открыт важный и необходимый для комфортной жизни граждан мост через реку Сож. В Славгороде продолжает строиться жилье, скоро откроется новый детский садик, развивается инфраструктура. Здесь много возможностей для развития", - уверен Руслан Страхар.-0-

Фото Олега Фойницкого

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