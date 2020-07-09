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09 июля 2020, 15:37

Производство новых видов мармелада и желе из местного сырья организуют в Славгороде в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое производство кондитерских изделий на основе отечественного биологически ценного растительного сырья организуют в филиале ОАО "Красный пищевик" в Славгороде в 2021 году. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения филиала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Проект направлен на создание новой для страны продукции: желе с использованием модифицированных крахмалов и нескольких видов мармелада - диабетического, с витаминами, а также для питания при интенсивных физических нагрузках. Для изготовления оригинальных кондитерских изделий планируется использовать исключительно местное сырье - яблоки, груши, ягоды и мед с собственной пасеки фабрики.

С вводом нового технологического оборудования на предприятии планируют значительно расширить ассортимент и экспортировать на рынки стран Евросоюза, Азии и КНР не менее 40% изготовленной продукции, организовать не менее 100 новых рабочих мест.

"Реализация инновационного проекта в Славгороде по созданию высокотехнологичного современного производства пищевых продуктов позволит нарастить экспорт и расширить географию поставок "Красного пищевика", а также создать новые точки роста для развития экономики города и региона в целом", - подчеркнул Александр Шумилин.

ОАО "Красный пищевик" - одна из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси, которая занимает лидирующие позиции по производству пастило-мармеладных изделий.-0-

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