8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовные дела за нарушения в лесхозах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

Совместно с подразделениями Госинспекции охраны животного и растительного мира прокуратура проверила, как лесхозы региона исполняют законодательство при переводе лесных культур в земли, покрытые лесом. Основание - незаконный перевод молодняков в категорию особо ценных древесных насаждений на территории более 176 га. За мнимые достижения сотрудники лесхозов получали необоснованные выплаты, бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

В Ветковском спецлесхозе в 2018 году незаконно перевели лесные культуры в категорию покрытых лесом земель на площади 83,2 га. Специалисты получили Br91,9 тыс. необоснованных премий.

Факты повторялись в других районах. В Лоевском лесхозе незаконно перевели 45,8 га лесных культур, за что сотрудникам выплатили Br46,4 тыс. незаслуженных вознаграждений. Прокуратура Гомельской области в марте 2020 года возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.3 ст.424 УК.

В начале февраля этого года прокурор Жлобинского района возбудил уголовное дело в отношении представителей местного лесхоза. Основание то же - незаконный перевод лесных культур на 13,9 га и Br100,2 тыс. необоснованных премий.

Территориальные подразделения СК возбудили уголовные дела по аналогичным фактам в Ветковском и Чечерском спецлесхозах и Рогачевском лесхозе.

По требованию сотрудников прокуратуры возмещено Br96,2 тыс. ущерба, причиненного необоснованными выплатами.

Надзорные мероприятия продолжаются.-0-