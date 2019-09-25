Прокуратура Гродненской области помогла восстановить права заемщика

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно после вмешательства прокуратуры были восстановлены права заемщика, нарушенные одной из микрофинансовых организаций, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Заключая сделки краткосрочных займов с микрофинансовыми организациями, люди порой не имеют точного представления о высоких процентных ставках и объеме штрафных санкций, предусмотренных договорами. "Зачастую установленная в таких договорах ставка процентов за пользование чужими денежными средствами не соответствует принципу добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений. Ее величина, как правило, направлена на то, чтобы истец в будущем смог взыскать проценты за пользование чужими деньгами для собственного обогащения, а не восстановить нарушенное право", - отметили в службе информации.

Так, одна из микрофинансовых организаций Гродно обратилась в суд в связи с невозвратом гражданином всей суммы заемных денежных средств. Общество просило взыскать с ответчика Br100 займа, проценты за пользование займом в сумме Br20, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме Br4,8 тыс., а также Br250 госпошлины. Итоговая сумма превысила Br5,2 тыс.

Заочным решением суда Октябрьского района Гродно исковые требования ООО были удовлетворены в полном объеме.

"Изучив гражданское дело в порядке надзора, прокуратура Гродненской области установила, что ответчик прекратил исполнять обязательства по договору в июле 2014 года, а иск ООО предъявило в суд только спустя четыре года. Длительное непредъявление иска способствовало увеличению размера убытков. Сумма процентов превысила сумму займа почти в 49 раз", - рассказали в службе информации. Кроме того, в связи с ненадлежащим извещением о месте и времени рассмотрения дела ответчик был лишен возможности реализовать свои материальные и процессуальные права. В том числе право ходатайствовать об уменьшении процентов из-за их явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства по договору.

С целью восстановления ущемленных прав заемщика областная прокуратура опротестовала судебное решение. Президиум Гродненского областного суда отменил заочное решение суда Октябрьского района Гродно и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в пользу ООО взыскано Br1025: общая задолженность по договору займа и судебные расходы по оплате госпошлины.

Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу.-0-