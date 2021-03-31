Прокуратура в Минске помогла защитить права инвалида

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска помогла защитить права инвалида, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В прокуратуру обратился престарелый мужчина, который сообщил о своем несогласии с ликвидацией коммерческой организации.

При проверке доводов заявителя выяснилось, что в 1994 году в результате ДТП мужчина получил тяжкие телесные повреждения, после чего его признали инвалидом II группы. При этом коммерческая организация - собственник источника повышенной опасности - по решению суда Заводского района Минска была обязана производить ежемесячные выплаты в счет возмещения ущерба, причиненного его здоровью. В 2011 году учредители организации приняли решение о ликвидации предприятия. Однако в нарушение законодательства выплаты за вред, причиненный здоровью мужчины, остались некапитализированными.

По результатам проверки прокуратура района приняла меры к защите нарушенных прав заявителя: подала заявление в экономический суд Минска о признании недействительным решение Новополоцкого горисполкома об исключении из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этого общества. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.-0-