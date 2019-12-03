Прокуратура Витебской области проведет для студентов ликбез по борьбе с наркотиками

3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области проведет правовой ликбез среди учащейся молодежи и преподавателей для профилактики незаконного оборота наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Витебской области Антон Волков.

На протяжении декабря работники прокуратуры проведут встречи, лектории, круглые столы, учебные форумы в ведущих вузах области и расскажут молодым людям о правовых аспектах темы. Также учреждениям образования передадут для использования в профилактической работе специально разработанные в ведомстве методические рекомендации по предупреждению наркомании среди молодежи.

По словам Антона Волкова, в последние годы в Витебской области устойчиво снижается количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выявленных среди несовершеннолетних. В 2015 году их было зарегистрировано 36, в 2016 - 25, по 24 факта в последующие два года, девять - за январь-октябрь нынешнего года. Вместе с тем, агрессивные формы вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков требуют соответствующих эффективных шагов по противодействию. "Прежде всего ребята, их педагоги должны регулярно получать актуальную разноплановую информацию, в том числе правового характера, по данной теме, чтобы вовремя принять единственно верное решение, которое позволит избежать ловушек наркоторговцев, сохранить свое здоровье и жизнь. Именно на это и направлен наш проект", - добавил старший помощник прокурора.-0-