Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратуры Витебской области и Бешенковичского района проверили обстоятельства ЧП с некачественной водой, которое повлекло массовое отравление жителей микрорайона Молодежная в Бешенковичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

Одной из возможных причин попадания в питьевую воду условно-патогенной микрофлоры прокуроры назвали подтопление павильона станции обезжелезивания верховыми (талыми) и промывочными водами, которые проникли в негерметично закрепленный резервуар с очищенной водой. Кроме того, факт подтопления павильона имел место и в середине марта нынешнего года. "На стадии приемки станции в эксплуатацию в середине мая 2020 года и впоследствии такая негерметичность не проявлялась. При этом УП "Витебскоблводоканал", как оказалось, в нарушение законодательства не провело санитарную обработку и дезинфекцию сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения после завершения строительных и ремонтных работ", - рассказали в прокуратуре Витебской области.

Также установлено, что работа станции обезжелезивания воды не соответствовала требованиям локальных документов, у специалистов не было оптимального плана действий при загрязнении воды. Записи журнала контроля технологического режима работы фактическому пребыванию специалистов на станции не соответствовали. Случаи длительного бездействия сотрудников филиала "Лепельводоканал" прокуратура Бешенковичского района фиксировала и при обследовании систем питьевого водоснабжения в агрогородке Ржавка и деревне Нижнее Кривино, которые периодически подтапливались грунтовыми водами.

"Прокуроры пришли к выводу, что недостаточный уровень готовности персонала к взаимодействию с государственными органами и организациями, экстренными оперативными службами, низкая информированность населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях стали причиной массового отравления жителей поселка. По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла в облисполком представление, в котором потребовала оперативно устранить нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, повысить качество работы должностных лиц нижестоящих исполкомов и организаций и наладить контроль в указанной сфере. Акт надзора рассмотрен на заседании главного управления жилищного хозяйства Витебского облисполкома с участием начальника отдела областной прокуратуры", - подчеркнули в прокуратуре региона. За недобросовестное исполнение служебных обязанностей три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

После проверки прокуратуры работники ЖКХ Витебской области провели промывку артезианской скважины с дезинфекцией сооружений, заменили фильтрующие материалы, усилили контроль за объектами водоснабжения.

Как сообщалось, в конце марта жители домов по ул.Молодежной в Бешенковичах начали жаловаться на неприятный запах воды и ухудшение самочувствия. Всего в местную больницу с симптомами острой вирусной кишечной инфекции обратились 104 человека: из них 29 госпитализированы, 75 наблюдались амбулаторно.-0-