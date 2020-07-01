Прокуратура Витебской области выявила нарушения в работе с ветхими домами

1 июля, Витебск /Андрей Щербиций - БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области проверили выполнение местными исполнительными и распорядительными органами требований указа №357 "О пустующих и ветхих домах", сообщила БЕЛТА прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры региона Татьяна Иванова.

Проверка показала, что в большинстве случаев работа местной власти с ветхими строениями формальна, действенные меры для выполнения требований исполкомы не принимают. Отсутствует надлежащий учет пустующих и ветхих домов. Не ведется разъяснительная работа среди людей о последствиях бесхозяйственного содержания жилья. "Несмотря на то что в райисполкомах созданы комиссии по обследованию состояния домов в сельской местности, осмотры их не проводятся, заключения не составляются либо это происходит с нарушением требований. Персональный состав названных комиссий требует пересмотра", - отметила Татьяна Иванова.

В районах плохо ведется реестр пустующих домов в деревнях, сведения о них включаются несвоевременно или не помещаются вообще. Также не организовано извещение собственников заброшенного жилья о предстоящем включении его в реестр. Поиск владельцев должным образом не проводится.

Для устранения недостатков и нарушений органы прокуратуры Витебской области внесли в исполкомы девять представлений. Прокуроры требуют принять исчерпывающие меры для сокращения числа заброшенных домов на селе.-0-