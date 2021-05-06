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06 мая 2021, 18:42

Прокуроры Могилевской области обсудили эффективность мер по предупреждению правонарушений

Фото prokuratura.gov.by
Фото prokuratura.gov.by

6 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре Могилевской области обсудили эффективность мер по предупреждению правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, сообщили БЕЛТА в службе информации областного ведомства.

На коллегии выступили прокуроры Белыничского, Бобруйского, Краснопольского и Дрибинского районов.

Прокурор Могилевской области Александр Чадюк обратил внимание, что определяющее значение в обеспечении правопорядка и безопасных условий жизни граждан имеет скоординированная работа правоохранительных органов и иных субъектов профилактики правонарушений.

Старший помощник прокурора области Владимир Богуковский отметил, что по итогам 2020 года в области зарегистрировано более 10,5 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем в 2019-м. "Увеличилось количество преступлений в сфере высоких технологий. При этом сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в группе, ранее судимыми лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах. Уменьшилось количество грабежей, краж, угонов, хулиганств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов", - отметил Владимир Богуковский.

Фото prokuratura.gov.by
Фото prokuratura.gov.by

В регионе возросло число уголовно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений, включая убийства и умышленные причинения гражданам тяжких телесных повреждений, преступления против половой свободы и неприкосновенности - с 419 до 455 (на 4,3%).

За январь - март 2021 года в Могилевской области зарегистрировано 136 преступлений, связанных с насилием в семье, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Из проблемных вопросов участники коллегии назвали ненадлежащее взаимодействие между собой субъектов профилактики преступлений и правонарушений, несвоевременное выявление тех, кто склонен к преступлениям, связанным с посягательством на жизнь и здоровье граждан, недостатки в работе по реадаптации и ресоциализации людей, освободившихся из мест лишения свободы.

По результатам заседания коллегия прокуратуры Могилевской области выработала дополнительные меры для усиления прокурорского надзора в этом направлении.-0-

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