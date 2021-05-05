Прокуроры возложили цветы к месту расстрела детей из Домачевского детского дома в годы ВОВ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе первичной организации прокуратуры Брестской области общественного объединения "Белорусский союз женщин" прокуроры региона возложили цветы к мемориалу, установленному на месте расстрела в 1942 году детей из Домачевского детского дома. Такая информация размещена в официальном аккаунте Генпрокуратуры в Facebook, сообщает БЕЛТА.

После возложения цветов прокуроры передали собранный в ходе расследования уголовного дела о фактах геноцида мирного населения Беларуси материал о 54 воспитанниках детского дома для внесения в каталог "Символы малой родины - гордость и слава Беларуси", который будет создан во время этого проекта и впоследствии передан учреждениям образования области.

Воспитанники детского дома 23 сентября 1942 года были вывезены фашистами с воспитателем Полиной Грохольской на 1,5 км от деревни Леплевка и расстреляны. Спаслась лишь одна шестилетняя Тася Шахметова, которая слезла с машины и убежала. Сведения о расстреле детей в Домачево оглашались на Нюрнбергском процессе государственным обвинителем от СССР Романом Руденко.

На лесной поляне, на месте расстрела детей в 2005 году, на могиле поставлен памятный знак, от которого вниз растекаются ручейки (дорожки), символизирующие слезы. Он был создан по эскизу ученицы средней школы городского поселка Домачево Людмилы Шинкарчук.

"Мы очень рады, что собранный нами материал войдет в издаваемый каталог для учебных учреждений. Память о трагедиях, произошедших в годы войны, не должна быть потеряна. Оправдать такие злодеяния невозможно", - отметили в прокуратуре.-0-

Фото с официального аккаунта Генпрокуратуры в Facebook