Прокуроры выявили нарушения при аренде водных объектов в Брестской области

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения природоохранного законодательства при аренде и использовании водных объектов для рыболовства и рыбоводства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.Проверка показала, что не все субъекты хозяйствования выполняли предусмотренные договорами обязательства. Вскрыты случаи невнесения платы более двух раз подряд, незарыбления рыболовных угодий с периодичностью и в объемах, установленных в рыбоводно-биологическом обосновании, необеспечения квоты вылова рыбы. Например, некоторые арендаторы в Кобринском районе недобросовестно платили за пользование водными объектами, при этом райисполком не принял мер по ее взысканию.Были нарушения и при оформлении документов. В частности, при передаче 29 водных объектов Каменецкого района для товарного рыболовства и рыбоводства в рекреационных целях в актах ничего не сообщалось о мероприятиях по использованию рыбных ресурсов, обязательствах по вселению рыбы, возмещении стоимости рыбных ресурсов в местный бюджет.К слову, арендаторы-рыбоводы Барановичского, Брестского, Каменецкого и других районов не вселяли должным образом рыбу, содержали и разводили ее с нарушением объемов и сроков.В деятельности других арендаторов прокуратура установила факты несоблюдения обязательств по созданию минимальных условий для вылова рыбы гражданами.По результатам проверки прокуроры Брестской области уже внесли 20 актов надзора для устранения выявленных нарушений.На территории области имеются 15 арендаторов-рыболовов и 98 арендаторов, использующих пруды для товарного (или) рекреационного рыбоводства.-0-