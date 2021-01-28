Промпроизводство в Гомельской области за пять лет выросло на 5,5%

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За 2016-2020 годы объем промышленного производства в Гомельской области вырос на 5,5% и превысил Br100 млрд. Такие цифры озвучил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко во время областного собрания делегатов VI Всебелорусского народного собрания, которое прошло в общественно-культурном центре в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Конюшко обратил внимание, что в Гомельском регионе формируется более 10% валового внутреннего продукта страны. "Около 40% валового регионального продукта Гомельщины формирует промышленный комплекс. За прошедшую пятилетку объем промышленного производства в регионе вырос на 5,5% и составил Br102 млрд", - подчеркнул заместитель председателя облисполкома.

По его словам, это результат работы более чем 220 крупных и средних, а также более тысячи малых предприятий, которые составляют пятую часть индустриального потенциала страны.

В Гомельской области добывается вся белорусская нефть, газ, производится белорусская целлюлоза, более половины комбайнов, стали и другой различной продукции, напомнил заместитель председателя.

"В реальном секторе экономики в прошлой пятилетке реализовали ряд значимых инвестиционных проектов", - обратил внимание он. Например, Белорусский металлургический завод закончил масштабный проект по увеличению производительности внепечной обработки стали. Проведенная модернизация позволила нарастить производственный потенциал до 3 млн т выплавки стали в год. "Гомельстекло" освоило выпуск новых видов и размеров стекла, в том числе со специальными свойствами.

Проведено масштабное техперевооружение деревообрабатывающих предприятий области. Активно развивалась пищевая промышленность. Производимая продукция предприятий и спектр оказываемых услуг востребованы за рубежом, подчеркнул Андрей Конюшко.

В сфере альтернативной энергетики за пятилетку построены три солнечных парка в Ельском и Брагинском районах, введены в эксплуатацию фотоэлектростанции и гидроэлектростанция на Ипути. Суммарная мощность данных проектов 95 МВт, уточнил заместитель председателя.

"Экономическая политика Гомельской области, как и республики в целом, в прошлой пятилетке была направлена на сбалансированное развитие, результатом которой стало повышение качества жизни населения", - добавил он.

Говоря о планах на 2021-2025 годы, Андрей Конюшко выразил уверенность, что Гомельская область, являясь одним из самых развитых регионов Беларуси, продолжит динамичный рост.

В работе областного собрания сегодня в Гомеле приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, трудовых коллективов региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гомельскую область представят 310 делегатов.-0-