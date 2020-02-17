Промсфере Гомельской области нужно активнее искать новые рынки сбыта - Соловей

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Промышленному комплексу Гомельской области нужно активнее искать новые рынки сбыта, постоянно повышать качество продукции. Такую задачу поставил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сегодня на совещании перед директорским корпусом региона, руководством горрайисполкомов, передает корреспондент БЕЛТА.

Поводом для обстоятельного разговора стала работа отрасли промышленности в начале этого года. Как отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, за январь организации области выпустили продукции на $1,6 млрд. Индекс промышленного производства обеспечен на уровне 91,6%.

"Промышленность формирует 40% ВРП. И предприятиям региона нужно активнее искать новые рынка сбыта продукции, наращивать объемы производства. Не забывайте и о качестве - над ним надо работать постоянно", - сказал Геннадий Соловей. Он распорядился по каждому предприятию провести детальный анализ, определить ориентиры на перспективу.

Андрей Конюшко уточнил, что из 258 предприятий, по которым ведется мониторинг ИФО, 102 планируют выйти по итогам первого квартала на уровень выше годового задания в 104,3%. Среди них "Мультипак", "Алкопак", Туровский молочный комбинат, "Делком 40". Значения выше квартального задания в 101,1% прогнозируют 24 предприятия. Преодолеть прошлогодний рубеж намерены 42 организации. Еще 90 пока демонстрируют недостаточную динамику. На совещании обсудили сдерживающие факторы развития этих предприятий, определили возможные варианты выхода на запланированные значения.

"Работаем над компенсацией выпадающих из-за ситуации с нефтяным сырьем объемов, в том числе за счет увеличения промышленного производства в коммунальном и частном секторах. Здесь индекс производства за январь суммарно составил 107,6%. Учитывая значительное влияние республиканских организаций, рассчитываем на их больший вклад в компенсацию", - отметил губернатор.

Он добавил, что продолжится в регионе и работа по максимальной загрузке мощностей строительного комплекса. Дополнительными резервами станут продолжение инвестиционных проектов и модернизация производств (Петриковский ГОК, Мозырский НПЗ, БМЗ, "Мозырьсоль", Гомельский химический завод).

"Задачи для отрасли остаются напряженными - темп роста должен составить более 104%. Для этого у республиканских предприятий и организаций коммунальной и частной форм собственности Гомельской области есть все возможности, - считает председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк. - Основа - это разгрузка складов, пополнение собственных оборотных средств. Большую часть продукции в 2020 году надо направить на внешние рынки. Еще одна приоритетная задача - работа над программой импортозамещения".-0-