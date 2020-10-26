26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Промышленность Брестской области наращивает объемы производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий.

"Промышленный сектор каждый месяц понемногу добавляет. Некоторые предприятия, в зависимости от отрасли, демонстрируют неплохую динамику. К примеру, переработка сельхозпродукции дает больше 10% роста к уровню прошлого года. В целом мы пока не достигли уровня прошлого года, но ситуация за август, сентябрь гораздо лучше, чем складывалась в апреле, мае и июне", - отметил Дмитрий Городецкий.

Экспорт товаров за январь-август превысил прошлогодний уровень и составил 104,1%. "Понятно, что сказываются разные факторы, в том числе в первую очередь - пандемия, закрытие границ, ограничения по передвижению между сопредельными государствами. В результате немного нарушены партнерские связи, это наносит определенный отпечаток. Но в целом ситуация в экономике стабильная, управляемая. Зарплата выплачивается вовремя, объемы производства растут", - дополнил зампред облисполкома.

По его словам, рабочая неделя в регионе началась, как обычно, без каких-либо сбоев в работе организаций. "Все предприятия и коллективы работают в обычном режиме. Мы получаем информацию с мест, у нас нет каких-либо сведений о том, что где-то рабочая неделя началась не так, как обычно. Мы держим связь с каждым районом - у нас таких сигналов нет", - заключил вице-губернатор.-0-