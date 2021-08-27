Проскурова: не всегда наш стартовый интеллектуальный капитал становится достоянием Беларуси 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом учебном году 815 выпускников-минчан уехали продолжать обучение за границей. Об этом заявила сегодня председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова на городском форуме педагогических работников "Столичное образование: единая стратегия будущего" в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава столичного образования с сожалением отметила, что далеко не всегда наш "стартовый интеллектуальный капитал" становится достоянием Республики Беларусь. "В этом учебном году, получив аттестаты о среднем образовании, уехали 815 выпускников-минчан для продолжения обучения за границей. Из этого можно сделать вывод: обучаем мы их хорошо, а вот воспитываем плохо", - отметила Наталья Проскурова.





У педагогов, по ее мнению, должна произойти перезагрузка: нужно изменить свое отношение к тому, как работать, что преподавать детям, нести полную ответственность за их будущее и будущее страны. "Патриота может воспитать только патриот", - подчеркнула глава комитета.





Она также обратила внимание на повышение качества знаний выпускников. "Выпускные экзамены показали в целом по городу неплохие результаты. 56% учащихся базовой и 71% выпускников средней школы получили отметки высокого и достаточного уровня. Однако в сравнении с результатами 2020 года качество знаний снизилось по всем предметам", - привела данные Наталья Проскурова.





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Пробел, как она полагает, в профильном обучении. В прошлом учебном году в 154 школах и гимназиях функционировали 506 профильных классов, в них занимались более 11,5 тыс. учащихся. Из 430 десятых классов 171 был базовым, 259 - профильными. К сожалению, наблюдается перекос в предметах. "Информатику на повышенном уровне не изучали ни в одном учреждении образования, профильных физико-математических и химико-биологических классов было крайне мало для города Минска. Ситуацию надо исправлять", - заключила Наталья Проскурова.-0-