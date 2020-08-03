3 августа, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. Пружанский район первым в Брестской области намолотил 100 тыс. т зерна нового урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

На утро 3 августа в хозяйствах района собрали 102,4 тыс. т зерна. Убрано 72% площадей при урожайности 45,7 ц/га - на 6 ц больше, чем в прошлом году. Поздравить лидеров жатвы и поблагодарить за добросовестный труд в район приехал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. Он отметил, что в целом уборка в регионе идет в запланированных темпах. "Хозяйства обеспечены необходимыми ресурсами, техника исправна, погода в последние дни помогает. Задача - за эту неделю завершить в южных районах массовую уборку зерновых", - подчеркнул заместитель губернатора.

По его словам, немного отстают Лунинецкий, Пинский и Ганцевичский районы. "Там, на Полесье, свои условия: много полеглых хлебов, темпы уборки не такие, как здесь. Но люди настроены, поэтому ожидаем достойный каравай в Брестской области", - сказал Валерий Ребковец.

Председатель Пружанского района Юрий Бисун обратил внимание на то, что все хозяйства района идут довольно ровно, прибавляя в среднем за день 6-7% убранных площадей. Самая высокая урожайность в ОАО "Великосельское Агро" - 63,5 ц/га. По словам главного агронома ОАО Сергея Субботы, в этом году аграриев порадовали практически все культуры. Так, ярового ячменя на круг собрали 67,2 ц, рапса - 43,3 ц, гороха - 56,7 ц. Общая уборочная площадь озимых и яровых зерновых культур в хозяйстве составляет около 2,7 тыс. га. На сегодня осталось убрать около 30% площадей с озимыми - пшеницей, тритикале и рожью.

Ожидается, что еще четыре района, кроме Пружанского, преодолеют планку в 100 тыс. т намолота. Так, уже завтра этот рубеж должны преодолеть аграрии Барановичского района.

В целом по Брестской области зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 202 тыс. га, или 60% от плана. Собрано 842 тыс. т зерна при средней урожайности 41,7 ц/га - на 5 ц выше прошлогоднего.-0-