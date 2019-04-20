Пункт питания спортсменов II Европейских игр в Минске будет готов к эксплуатации к 10 мая

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт питания спортсменов II Европейских игр в Студенческой деревне с 10 мая будет готов к тестовой эксплуатации, сообщил сегодня журналистам во время республиканского субботника директор КУП "Бизнес-центр "Столица" Борис Крицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект уже построен. Сегодня представители бизнес-центра, Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, фонда "Дирекция II Европейских игр" провели здесь трудовую акцию - приводили в порядок территорию, складские помещения. "Павильон рассчитан на 2 тыс. посадочных мест. К 1 мая должны вывести в технологический режим оборудование, к 10-му - подготовить к тестовой эксплуатации. А 25 апреля здесь поручено организовать питание для представителей республиканского оргкомитета", - отметил Борис Крицкий.

Всего в Студенческой деревне работали свыше 170 человек. Также проводилось благоустройство других спортивных объектов, где будут проводиться соревнования.

Как сообщалось, изначально предполагалось разместить в Студенческой деревне временный павильон для питания, но после было принято решение для рационального использования бюджетных средств пристроить помещение к ледовой арене в минском микрорайоне Малиновка возле Студенческой деревни. В период II Европейских игр в нем организуют питание спортсменов, а в дальнейшем оно станет универсальным спортивным залом для СДЮШОР.-0-

Фото Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома