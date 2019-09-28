Пункт пребывания для бездомных планируют открыть в Бресте в 2020 году

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте будет открыт пункт пребывания лиц без определенного места жительства. Такое поручение во время прямой линии сегодня дал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Тему затронула жительница областного центра. Женщина обратила внимание на бездомного мужчину, который фактически прописался во дворе многоэтажного дома, где она живет. "Думаю, что не один он такой в городе. Слышала, что в Бресте планируют открыть дом ночного пребывания для бездомных", - сказала брестчанка.

Губернатор поручил определить в городе пункт временного пребывания для таких граждан. "Нужно навести здесь порядок. Это не красит ни нас, ни город. Мы много делаем по благоустройству населенных пунктов, вкладываем огромные деньги, а не можем человеку оказать помощь или определить его туда, где он должен быть. Надо организовать приют для этих людей, и не тяните с этим", - подчеркнул Анатолий Лис.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил, что в городе давно подходили к решению этого вопроса. "Мы подбираем вариант здания, которое можно адаптировать без больших бюджетных затрат под пункт пребывания людей без определенного места жительства. Планируем завершить работу в 2020 году", - доложил мэр.-0-