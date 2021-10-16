Пункты вакцинации от COVID-19 в выходные работают в крупных ТЦ столицы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу и воскресенье пункты вакцинации будут работать в крупных торговых центрах столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Время работы данных объектов - с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт.

В Заводском районе - ТЦ "МОМО"(пр.Партизанский, 150 а) и универмаг "Беларусь" (ул.Жилуновича, 4).

В Ленинском районе сделать прививку, не отвлекаясь от покупок, можно в ТЦ "Корона" (ул.Денисовская, 8).

В Московском районе пункты вакцинации расположились в ТЦ "Титан" (пр.Дзержинского, 104), ТЦ "Глобо" (ул.Уманская, 54) и ТЦ "Столица" (пр.Независимости, 3).

В Октябрьском районе: гипермаркет "Корона"(ул.Корженевского, 26). В Первомайском районе - ТЦ "Дана Молл" (ул.Петра Мстиславца, 11).

В Советском районе: ЦУМ (пр.Независимости, 54), Комаровский рынок (ул.В.Хоружей, 8). Во Фрунзенском районе: ТЦ "Бонус"(ул. Голубка, 2).

В Центральном районе: ГУМ (пр.Независимости, 21), "Ждановичи", Мир Моды-5 (ул.Тимирязева, 129), ТРЦ, "Галерея Минск" (пр.Победителей, 9), ТД "На Немиге" (ул.Немига, 8), ТЦ "Замок" (пр.Победителей, 65).-0-