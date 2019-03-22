Пуск линии на "Гомельобоях" после комплекса мер по устранению шума и запаха намечен на 26 марта

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пробный пуск обоепечатной линии трафаретного участка на "Гомельобоях" после комплекса мер по устранению шума и запаха намечен на 26 марта. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор филиала "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Андрей Башилов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки линии по выпуску виниловых обоев на фабрике "Гомельобои", озвучили жители Гомеля во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

По результатам совещания у председателя Гомельского облисполкома был намечен ряд мероприятий, нацеленных на устранение шума и запаха, образовавшихся при запуске этой линии, рассказал руководитель предприятия. За последнее время выполнен комплекс мер по их устранению. Так, изменены конструкции воздухоотвода с применением шумоизолирующих материалов, на рабочих местах линии трафаретного участка вместо двух рекомендованных установлено восемь защитных экранов и др. Также по инициативе руководства фабрики в рабочем порядке устанавливается система двойной фильтрации на газоочистной установке. Работы, предусмотренные комплексом мер, продолжаются сейчас. В настоящее время производство на участке остановлено.

Как рассказал заместитель директора Виктор Кушнеров, на этот период усилена нагрузка на участок по производству бумажных обоев. "Персонал выходит во вторую и третью смены. Экологически чистая продукция этого подразделения также востребована у потребителя", - уточнил он.

Насколько эффективны применяемые технические решения, покажут результаты исследований. "Объективную оценку выполненному комплексу мер можно будет дать после пробного пуска линии на фабрике и проведения всех контрольных замеров", - подчеркнул председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич. В ближайшее время будет получено заключение лаборатории института имени Д.И.Менделеева (Санкт-Петербург).

Основная цель инвестпроекта по производству виниловых обоев - выпуск на предприятии полного спектра обоев - от бюджетных вариантов до премиум-класса. Предполагалось, что при выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность продукции составит около 15-20%.

Тема находится на контроле губернатора, а также всех контролирующих ведомств.-0-